Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:15

Спорт

Российский боец Минеев выиграл последний бой перед отправкой на СВО

Российский боец Минеев выиграл последний бой перед отправкой на СВО

Новости часа: цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

"Мой район. Обратная связь": профессиональный теннисный корт появился в Таганском районе

На Воробьевых горах организовали подготовку кластера по зимним видам спорта

Москвичам рассказали, во сколько обойдется досуг на столичных горнолыжных курортах

Песков прокомментировал исключение Паралимпийского комитета РФ из состава МПК

В Мосгордуме открылась выставка, посвященная участию спортсменов в Олимпийских играх

Песков заявил о готовности РФ защищать права паралимпийцев

Олимпийская чемпионка Журова прокомментировала решение МПК

РФ намерена выступить в защиту прав паралимпийцев – Песков

Российский боец смешанных единоборств выиграл последний бой перед уходом в армию. Владимир Минеев одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом.

В ближайшее время спортсмен отправится служить в зону спецоперации. Военно-учетная специальность Минеева – стрелок, а службу он проходил в десантно-штурмовой бригаде, поэтому на ринге появился в берете.

В марте погиб родной брат Минеева, который также принимал участие в СВО. Он служил по контракту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика