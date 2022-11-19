09:15Спорт
Российский боец Минеев выиграл последний бой перед отправкой на СВО
Российский боец смешанных единоборств выиграл последний бой перед уходом в армию. Владимир Минеев одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом.
В ближайшее время спортсмен отправится служить в зону спецоперации. Военно-учетная специальность Минеева – стрелок, а службу он проходил в десантно-штурмовой бригаде, поэтому на ринге появился в берете.
В марте погиб родной брат Минеева, который также принимал участие в СВО. Он служил по контракту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.