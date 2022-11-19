Российский боец Минеев выиграл последний бой перед отправкой на СВО

Российский боец смешанных единоборств выиграл последний бой перед уходом в армию. Владимир Минеев одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом.

В ближайшее время спортсмен отправится служить в зону спецоперации. Военно-учетная специальность Минеева – стрелок, а службу он проходил в десантно-штурмовой бригаде, поэтому на ринге появился в берете.

В марте погиб родной брат Минеева, который также принимал участие в СВО. Он служил по контракту.

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