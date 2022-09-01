В России стартовало голосование за лучшие горнолыжные курорты

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В четверг, 1 сентября, стартовало народное голосование за лучшие горнолыжные курорты России в рамках национальной премии "Горы России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов голосования.

"На платформе премии зарегистрировалось более 150 курортов из 8 федеральных округов. Для них предусмотрено 29 основных номинаций, в том числе "Лучший горнолыжный курорт России", "Лучший горнолыжный отель", "Самый событийный горнолыжный курорт", – говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что среди претендентов на премию – "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, курорт "Красная Поляна" в Сочи, "Манжерок" на Алтае, "Шерегеш" в Кемеровской области, подмосковные комплексы "Сорочаны" и "Волен-Степаново", а также небольшие курорты.

Голосование продлится до 15 октября.

Ранее руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко рассказала, какие туры подешевеют в начале этой осени. Эксперт спрогнозировала снижение стоимости туров в Сочи и Абхазию в сентябре на 20–25%.

Она также посоветовала рассмотреть для отпуска Таиланд. По ее словам, цены этого туристического направления должны снизиться на 20% из-за наступающего сезона дождей. По мнению эксперта, туры в Египет и ОАЭ тоже будут дешеветь.

