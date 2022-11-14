СМИ назвали причину смерти 38-летнего экс-бойца UFC Джонсона

Фото: AP Photo/Jeff Chiu

Бывший боец, экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсон страдал от редкого заболевания иммунной системы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СМИ.

По их данным, он умер из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. Отмечается, что неходжкинская лимфома – это излечимая форма рака, связанная с расстройством лимфатической системы. Одноременно это тяжелый синдром, который забирает даже самых сильных.

При неходжкинской лимфоме клетки лимфатических узлов бесконтрольно размножаются, а затем проникают в другие ткани организма.

Ранее смерть Энтони Джонсона прокомментировал его бывший соперник, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье. По его словам, для парня, вселявшего страх в сердца стольких людей, Джонсон был заботливым человеком, начиная от текстовых сообщений до проверки соперников после поражений.

О смерти американского спортсмена стало известно 13 ноября. Энтони Джонсон ушел из жизни в возрасте 38 лет. В январе президент промоушена Bellator Скотт Кокер говорил о проблемах со здоровьем у Джонсона. Сроки его возвращения в бой он тогда не назвал.

Энтони Джонсон был известен в профессиональных единоборствах как Грохот (Rumble). Он одержал 23 победы, 17 из которых – нокаутом, и потерпел 6 поражений.

Карьеру в UFC спортсмен завершил после второго поражения. Спустя четыре года он вернулся в ММА в Bellator. В октябре прошлого года у Джонсона был намечен бой с чемпионом Bellator в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым, однако спортсмен отказался от участия из-за болезни.

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