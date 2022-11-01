СК выясняет, чем отравились умерший боец ММА Писарев и его жена

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Следственный комитет организовал проверку по факту смерти бойца смешанного стиля (ММА) Александра Писарева в результате отравления неизвестным веществом в Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка ведомства.

"По предварительным данным эксперта, смерть спортсмена наступила в результате отравления неустановленным веществом. Следователями с участием криминалиста проводится дополнительный осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для следствия", – говорится в сообщении.

В СК пояснили, что в ближайшее время будет назначена судебно-химическая экспертиза. Отмечается, что супруга Писарева, которая также почувствовала недомогание из-за отравления, остается в больнице.

"По результату комплекса, проведенных проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", – добавили в ведомстве.

О смерти Александра Писарева стало известно во вторник, 1 ноября. Сообщалось, что 33-летний спортсмен умер во сне в результате пищевого отравления. В больницу с отравлением была доставлена и его супруга.

Позднее СМИ сообщили, что Писарев мог умереть из-за отравления опиоидами. Его супруга рассказала, что перед тем, как почувствовать себя плохо, они с мужем проводили время с друзьями: пили вино и ели неизвестные сушеные грибы. При этом также сообщалось, что причиной отравления могли стать и арбузы, которые боец часто в последнее время ел.

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