14:35Спорт
Причиной смерти бойца MMA Писарева стало отравление опиоидами – СМИ
Фото: youtube.com/RCCMMA
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев мог умереть из-за отравления опиоидами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Супруга Писарева рассказала, что перед тем, как они с мужем почувствовали себя плохо, они были с друзьями: пили вино и ели неизвестные сушеные грибы.
При этом также сообщалось, что причиной отравления могли стать и арбузы, которые боец часто в последнее время ел.
Сама жена спортсмена пожаловалась на боли в животе. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Однако через некоторое время ей стало лучше и ее выписали.
О смерти Александра Писарева стало известно во вторник, 1 ноября. Спортсмен скончался в возрасте 33 лет.
Сообщалось, что смерть наступила в результате пищевого отравления. Спортсмен умер во сне. В больницу с отравлением была доставлена и супруга Писарева.
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