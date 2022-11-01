Причиной смерти бойца MMA Писарева стало отравление опиоидами – СМИ

Фото: youtube.com/RCCMMA

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев мог умереть из-за отравления опиоидами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Супруга Писарева рассказала, что перед тем, как они с мужем почувствовали себя плохо, они были с друзьями: пили вино и ели неизвестные сушеные грибы.

При этом также сообщалось, что причиной отравления могли стать и арбузы, которые боец часто в последнее время ел.

Сама жена спортсмена пожаловалась на боли в животе. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Однако через некоторое время ей стало лучше и ее выписали.

О смерти Александра Писарева стало известно во вторник, 1 ноября. Спортсмен скончался в возрасте 33 лет.

Сообщалось, что смерть наступила в результате пищевого отравления. Спортсмен умер во сне. В больницу с отравлением была доставлена и супруга Писарева.



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