Умер один из отцов рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Фото: AP/Mark Humphrey

Американский музыкант, стоявший у истоков жанра рок-н-ролл, Джерри Ли Льюис умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что исполнитель скончался в собственном доме в штате Теннесси. О причинах и обстоятельствах смерти Льюиса не сообщается.

Джерри Ли Льюис родился в 1935 году. Певец и пианист заработал популярность во второй половине 1950-х годов, встав в один ряд с такими культовыми исполнителями рок-н-ролла, как Эдди Кокран, Чак Берри, Литтл Ричард и Элвис Пресли.

За годы творческой карьеры Льюис выпустил более 40 пластинок, войдя в "Зал славы рок-н-ролла".

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