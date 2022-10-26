Мастер черного цвета Пьер Сулаж скончался в возрасте 102 лет

Фото: ТАСС/Андрей Егоршев

Французский художник-абстракционист Пьер Сулаж скончался в возрасте 102 лет. Об этом информирует его официальный сайт.

Представители художника не стали рассказывать о причинах и обстоятельствах смерти Сулажа.

На протяжении всей своей карьеры мастер славился тем, что работал в основном только черной краской. Художник экспериментировал с темными оттенками и отраженным светом.

Сулаж родился в 1919 году. Через год после окончания Второй мировой войны приехал в Париж, до этого работал в сельском хозяйстве. В период с 1987 по 1994 год он работал над витражами церкви в Конке.

Картины Сулажа экспонировались в Государственном Эрмитаже и Третьяковской галерее. В 2018 году мастер стал первым художником, чью картину еще при жизни продали более чем за 10 миллионов долларов.

Сейчас творчество Сулажа представлено в Музее Гуггенхейма и Музее современного искусства в Нью-Йорке, Национальной галерее искусств в Вашингтоне, Центре Помпиду в Париже и многих других.

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