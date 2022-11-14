Экс-боец UFC Джонсон умер в возрасте 38 лет

Фото: AP Photo/Jeff Chiu

Умер бывший боец, экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсон, сообщается на сайте MMA Junkie.

О смерти американского спортсмена стало известно 13 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 38 лет. Причины смерти не называются, однако в январе президент промоушена Bellator Скотт Кокер говорил о проблемах со здоровьем у Джонсона. Сроки его возвращения в бой он тогда не назвал.

Энтони Джонсон был известен в профессиональных единоборствах как Грохот (Rumble). Он одержал 23 победы, 17 из которых – нокаутом, и потерпел 6 поражений.

Карьеру в UFC спортсмен завершил после второго поражения. Спустя четыре года он вернулся в ММА в Bellator. В октябре прошлого года у Джонсона был намечен бой с чемпионом Bellator в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым, однако спортсмен отказался от участия из-за болезни.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!