Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Для активного досуга москвичей в рамках проекта "Мой спортивный район" подготовили бесплатные тренировки. В 19:00 19 января на ВДНХ начнется занятие по зумбе, которое поможет укрепить сердечно-сосудистую систему.

В 21:15 в бассейне "Арбат" стартует тренировка по плаванию для развития мышечной массы и укрепления опорно-двигательного аппарата. В 21:00 в спорткомплексе "На Таганке" можно будет заняться волейболом.

