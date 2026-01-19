Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Форма поиска по сайту

19 января, 08:00

Спорт

В Москве пройдут бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Для активного досуга москвичей в рамках проекта "Мой спортивный район" подготовили бесплатные тренировки. В 19:00 19 января на ВДНХ начнется занятие по зумбе, которое поможет укрепить сердечно-сосудистую систему.

В 21:15 в бассейне "Арбат" стартует тренировка по плаванию для развития мышечной массы и укрепления опорно-двигательного аппарата. В 21:00 в спорткомплексе "На Таганке" можно будет заняться волейболом.

