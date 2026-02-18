Бесплатные тренировки по катанию на коньках пройдут на ВДНХ 18 февраля

В рамках проекта "Мой спортивный район" 18 февраля для детей и взрослых подготовили бесплатные тренировки. На катке ВДНХ пройдут занятия по катанию на коньках. Они запланированы на 17:30, 18:45 и 20:00.

Там же состоится тренировка по танцевальному фитнесу в 19:00. В парках столицы москвичей ждут занятия по бегу на лыжах. Профессиональные тренеры обучат технике классического хода, научат поворачивать и тормозить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.