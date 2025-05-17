Легкоатлетическая эстафета вернулась на Садовое кольцо спустя 13 лет

Пробежаться по Садовому: около 10 тысяч участников из 18 стран вышли 17 мая на старт возрожденной городской эстафеты. Она ведет свою историю с 1922 года, проведение мероприятия не прерывалось даже в годы Великой Отечественной войны. Последний раз забег по Садовому кольцу проходил в 2012 году. Сейчас, спустя 13 лет, соревнование возобновилось в традиционном формате.

Протяженность маршрута эстафеты составила 15 километров. Команды по 10 человек в каждой разделили на три категории: любительские, студенческие и корпоративные. Победителей в каждом из зачетов ждали денежные призы: за первое место полагалось 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч, за третье – 50 тысяч.

Преодолеть дистанцию смогли и участники индивидуального зачета. Чемпионы стали обладателями новых автомобилей "Москвич 3е".

О том, как в столице возродилось легендарное легкоатлетическое соревнование, в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.