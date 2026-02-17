Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 08:00

Спорт

Бесплатные тренировки по фитнесу проведут для москвичей 17 февраля

Бесплатные тренировки по фитнесу проведут для москвичей 17 февраля

Тутберидзе заявлена тренером фигуристки Петросян на Олимпиаде

Вся медальная программа Олимпийских игр в Италии завершится к 22 февраля

Собянин: сеть спортивно-патриотических лагерей в этом году будет расширена

"Новости дня": лыжная трасса открылась на Северном речном вокзале

"Москва – столица спорта": турнир по смешанным единоборствам прошел в Москве

На Олимпиаде в Италии разыграют 6 комплектов медалей 16 февраля

Бесплатная тренировка по зумбе пройдет на ВДНХ в рамках проекта "Мой спортивный район"

Образ Трампа в роли лидера сборной США по хоккею появился в соцсетях

Российская фигуристка Петросян выступит в короткой программе под попурри Майкла Джексона

В рамках проекта "Мой спортивный район" для москвичей подготовили бесплатные тренировки по фитнесу. Занятия помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и зарядиться бодростью. Начало тренировки 17 февраля запланировано на 19:00.

На специальных трассах можно освоить технику катания на лыжах под руководством профессиональных тренеров. Занятия подходят и новичкам, и опытным спортсменам. Эти тренировки также начнутся в 19:00. Вместе с тем на ВДНХ проведут занятия по йоге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика