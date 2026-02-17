Бесплатные тренировки по фитнесу проведут для москвичей 17 февраля

В рамках проекта "Мой спортивный район" для москвичей подготовили бесплатные тренировки по фитнесу. Занятия помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и зарядиться бодростью. Начало тренировки 17 февраля запланировано на 19:00.

На специальных трассах можно освоить технику катания на лыжах под руководством профессиональных тренеров. Занятия подходят и новичкам, и опытным спортсменам. Эти тренировки также начнутся в 19:00. Вместе с тем на ВДНХ проведут занятия по йоге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.