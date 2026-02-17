Тутберидзе заявлена тренером фигуристки Петросян на Олимпиаде

Тренером российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Италии заявили Этери Тутберидзе. В тренерский штаб также вошли Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. При этом на олимпийском квалификационном турнире в Китае Тутберидзе не была заявлена тренером спортсменки. Им нельзя было общаться и пересекаться.

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй раунд турнира АТР 500 в Дохе. Призовой фонд соревнований составляет почти три миллиона долларов. В матче первого круга Медведев обыграл представителя Китая Шан Цзюньчэна со счетом 6:4, 6:2, потратив на победу немногим больше часа.

