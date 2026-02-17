Форма поиска по сайту

17 февраля, 08:00

Спорт

Тутберидзе заявлена тренером фигуристки Петросян на Олимпиаде

Вся медальная программа Олимпийских игр в Италии завершится к 22 февраля

Собянин: сеть спортивно-патриотических лагерей в этом году будет расширена

"Новости дня": лыжная трасса открылась на Северном речном вокзале

"Москва – столица спорта": турнир по смешанным единоборствам прошел в Москве

На Олимпиаде в Италии разыграют 6 комплектов медалей 16 февраля

Бесплатная тренировка по зумбе пройдет на ВДНХ в рамках проекта "Мой спортивный район"

Образ Трампа в роли лидера сборной США по хоккею появился в соцсетях

Российская фигуристка Петросян выступит в короткой программе под попурри Майкла Джексона

"Москва – столица спорта": в манеже ЦСКА прошел турнир по легкой атлетике "Русская зима"

Тренером российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Италии заявили Этери Тутберидзе. В тренерский штаб также вошли Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. При этом на олимпийском квалификационном турнире в Китае Тутберидзе не была заявлена тренером спортсменки. Им нельзя было общаться и пересекаться.

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй раунд турнира АТР 500 в Дохе. Призовой фонд соревнований составляет почти три миллиона долларов. В матче первого круга Медведев обыграл представителя Китая Шан Цзюньчэна со счетом 6:4, 6:2, потратив на победу немногим больше часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский Дарья Ермакова

