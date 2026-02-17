Вся медальная программа Олимпийских игр в Италии завершится к 22 февраля

Олимпийские игры в Италии стремительно приближаются к финишу, вся медальная программа завершится к 22 февраля. Российские болельщики возлагают надежды на короткую программу в женском одиночном катании, где выступает Аделия Петросян.

Восемнадцатилетняя фигуристка начнет прокат под 2-м номером. Специалисты отмечают, что у россиянки самый сложный контент из всех участниц. Петросян является триумфатором практически всех турниров, проводившихся в России за последние 3 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.