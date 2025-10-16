В Москве прошел международный турнир по муай-тай "Кубок Дружбы". В программу турнира вошли 9 поединков с участием ведущих мировых мастеров, встреча между российскими и тайскими командами, бои за титулы чемпиона мира и Европы по версии Всемирного совета муай-тай.

По словам президента Федерации муай-тай России Дмитрия Путилина, заниматься спортом очень важно, поскольку спорт – это система воспитания личности, которая обеспечивает не только физическое развитие, но также и нравственное, ментальное воспитание.

С 21 по 26 октября в столице пройдет Международный турнир по паделу "Москва-2025". Главной ареной станет универсальный спортивный зал "Дружба", где пройдут все главные матчи, включая полуфиналы, состязания за третье место и финал. Всего выступят 120 спортсменов из России, Аргентины, Испании, Италии, Египта и Грузии.