16 октября, 23:25

В Москве прошел международный турнир по муай-тай "Кубок Дружбы"

CAS впервые за 3,5 года признал дискриминацию российских спортсменов

Иностранцы примут участие в "Кубке Кремля" по бильярду в Москве

Российским конькобежцам выдали визы в США и Канаду для участия в отборе на Олимпиаду

"Кубок Кремля" проходит во Дворце бильярдного спорта "Москвич"

Борцы сумо приехали в Москву из Японии впервые за 60 лет

Более 5 млн руб разыграют на "Кубке Кремля" по бильярду

Самые сильные игроки в бильярд собрались на "Кубке Кремля" в Москве

Сборная России по футболу победила команду Боливии в товарищеском матче в Москве

Бесплатные тренировки пройдут на нескольких площадках в Москве 18 и 19 октября

В Москве прошел международный турнир по муай-тай "Кубок Дружбы". В программу турнира вошли 9 поединков с участием ведущих мировых мастеров, встреча между российскими и тайскими командами, бои за титулы чемпиона мира и Европы по версии Всемирного совета муай-тай.

По словам президента Федерации муай-тай России Дмитрия Путилина, заниматься спортом очень важно, поскольку спорт – это система воспитания личности, которая обеспечивает не только физическое развитие, но также и нравственное, ментальное воспитание.

С 21 по 26 октября в столице пройдет Международный турнир по паделу "Москва-2025". Главной ареной станет универсальный спортивный зал "Дружба", где пройдут все главные матчи, включая полуфиналы, состязания за третье место и финал. Всего выступят 120 спортсменов из России, Аргентины, Испании, Италии, Египта и Грузии.

