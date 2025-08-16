В "Лужниках" стартовал спортивный фестиваль Russian Fitness Fair

В "Лужниках" проходит Russian Fitness Fair – один из крупнейших фестивалей спорта и здорового образа жизни в России. Здесь встречаются как профессионалы индустрии, так и любители фитнеса. Программа насыщенная: от выставки современного оборудования до яркого танцевального турнира.

Посетителей ждут мастер-классы по различным направлениям в рамках фитнес-конвенции, а также форум, где эксперты делятся актуальными трендами и методологиями тренировок. Russian Fitness Fair ежегодно собирает более 4 тысяч участников. В этом году фестиваль продлится до 17 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.