Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 11:30

Спорт

В "Лужниках" стартовал спортивный фестиваль Russian Fitness Fair

В "Лужниках" стартовал спортивный фестиваль Russian Fitness Fair

Российский теннисист Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в США

"Миллион вопросов": фитнес-эксперт рассказал, как привести себя в форму за короткий срок

Сдача норм ГТО в московских парках продлится до 7 сентября

Футболист Исак отказался играть за "Ньюкасл" в чемпионате Англии

Тему тренировок обсудят в программе "Миллион вопросов"

"Интервью": Дмитрий Тарасов – о боли после матча

Экс-футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о флирте на пляже

Москвичей пригласили на соревнования по скандинавской ходьбе и фестиваль волейбола

Россиянин Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира

В "Лужниках" проходит Russian Fitness Fair – один из крупнейших фестивалей спорта и здорового образа жизни в России. Здесь встречаются как профессионалы индустрии, так и любители фитнеса. Программа насыщенная: от выставки современного оборудования до яркого танцевального турнира.

Посетителей ждут мастер-классы по различным направлениям в рамках фитнес-конвенции, а также форум, где эксперты делятся актуальными трендами и методологиями тренировок. Russian Fitness Fair ежегодно собирает более 4 тысяч участников. В этом году фестиваль продлится до 17 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородфестиваливидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика