Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 09:45

Спорт

Российский теннисист Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в США

Российский теннисист Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в США

"Миллион вопросов": фитнес-эксперт рассказал, как привести себя в форму за короткий срок

Сдача норм ГТО в московских парках продлится до 7 сентября

Футболист Исак отказался играть за "Ньюкасл" в чемпионате Англии

Тему тренировок обсудят в программе "Миллион вопросов"

"Интервью": Дмитрий Тарасов – о боли после матча

Экс-футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о флирте на пляже

Москвичей пригласили на соревнования по скандинавской ходьбе и фестиваль волейбола

Россиянин Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира

Ирина Винер провела тренировку для юных гимнасток

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира серии "Мастерс" в США. В четвертьфинале он уступил второй ракетке мира Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 6:4, 5:7. Встреча длилась 2 часа 17 минут. По итогам турнира он опустится с 11-й на 15-ю позицию в рейтинге ATP.

Хоккеисты московского "Динамо" проводят предсезонные сборы в Минске. Тренировки проходят как на льду, так и на баскетбольной площадке. В составе команды был замечен форвард Никита Гусев. Накануне стало известно, что он подписал полноценный контракт и проведет сезон в составе бело-голубых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика