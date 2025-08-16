Российский теннисист Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в США

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира серии "Мастерс" в США. В четвертьфинале он уступил второй ракетке мира Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 6:4, 5:7. Встреча длилась 2 часа 17 минут. По итогам турнира он опустится с 11-й на 15-ю позицию в рейтинге ATP.

Хоккеисты московского "Динамо" проводят предсезонные сборы в Минске. Тренировки проходят как на льду, так и на баскетбольной площадке. В составе команды был замечен форвард Никита Гусев. Накануне стало известно, что он подписал полноценный контракт и проведет сезон в составе бело-голубых.

