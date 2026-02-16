Форма поиска по сайту

16 февраля, 08:00

Спорт

Российская фигуристка Петросян выступит в короткой программе под попурри Майкла Джексона

"Москва – столица спорта": в манеже ЦСКА прошел турнир по легкой атлетике "Русская зима"

Баскетболист Демин выступил за команду Картера на Турнире восходящих звезд НБА

На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии"

"Москва – столица спорта": фестиваль хоккея прошел в "Лужниках"

В Москве проходит фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова"

Сергей Собянин: 23 новые круглогодичные спортплощадки появятся в Москве

Более 20 спортплощадок нового формата откроют в Москве

Собянин: круглогодичных спортплощадок нового формата станет еще больше

"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о тренировках на велотреке

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в короткой программе под попурри из треков Майкла Джексона. Трехкратная чемпионка России получила второй стартовый номер. Всего в заявку вошли 29 спортсменок. У фигуристок-одиночек состоится первый этап состязаний 17 февраля, а 19 февраля они представят произвольную программу.

В кубке Англии в 1/16 финала состоялся матч между клубом "Гримсби Таун" и "Вулверхэмптоном". Играть командам пришлось буквально по колено в грязи. Газон на стадионе в Клиторпсе превратился в болото после сильного дождя. Во втором тайме игрокам "Вулверхэмптона" удалось довести мяч до ворот соперника и забить единственный гол в матче.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

