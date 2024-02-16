Ирина Винер рассказала, что значит патриотизм для российских гимнастов

Ирина Винер рассказала, что означает патриотизм для российских гимнастов, и стоит ли принимать участие в международных состязаниях под нейтральным флагом. Так, по ее словам, спортсмены борются за то, чтобы в залах поднимались российские флаги, играл гимн страны и приходили родные болельщики.

При этом выступление под нейтральным флагом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики считает невозможным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.