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16 февраля, 12:00

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Ирина Винер рассказала, что значит патриотизм для российских гимнастов

Ирина Винер рассказала, что значит патриотизм для российских гимнастов

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Ирина Винер рассказала, что означает патриотизм для российских гимнастов, и стоит ли принимать участие в международных состязаниях под нейтральным флагом. Так, по ее словам, спортсмены борются за то, чтобы в залах поднимались российские флаги, играл гимн страны и приходили родные болельщики.

При этом выступление под нейтральным флагом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики считает невозможным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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