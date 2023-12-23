CAS зарегистрировал апелляцию Винер по делу о двухлетнем отстранении

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) об ее отстранении на два года. Об этом сообщается на сайте суда.

"CAS 2023/A/10228 "Ирина Винер против Фонда гимнастической этики", – уточнила пресс-служба.

Арбитраж находится на ранней стадии, дату слушания еще не назначили.

6 марта текущего года дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики решила отстранить Винер на два года от работы на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте она попыталась оспорить данное решение.

В ноябре трибунал оставил в силе отстранение Винер. Ей запрещается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, в том числе работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года