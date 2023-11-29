Отстранение Винер от работы на международных турнирах оставили в силе

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Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от деятельности на международных состязаниях сроком на два года. Об этом сообщается на сайте GEF.

Согласно решению, Винер запрещается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, в том числе работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Период ограничений составляет два года и будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией в Киеве, при условии, что меры будут сняты в течение пяти лет со дня утверждения меры.

6 марта текущего года дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики решила отстранить Винер на два года от работы на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте она попыталась оспорить данное решение.

Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года