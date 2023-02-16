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В состоянии здоровья Костомарова снова зафиксировали отрицательную динамику

В состоянии здоровья Костомарова снова зафиксировали отрицательную динамику

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В состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова снова зафиксирована отрицательная динамика. По информации источников телеграмм-каналов, наблюдается поражение сосудистой ткани левого легкого. Кроме того, появилась жидкость в плевральной полости. Еще у Костомарова сохраняется нарушение кровоснабжения в руках.

Ранее сообщалось, что у него восстанавливается функция почек, и спортсмен дышит самостоятельно. Также директор больницы Денис Проценко сообщил, что члены консилиума понимали, что применяемые методики, в частности ЭКМО, могут иметь осложнения и потребовать хирургической коррекции. В итоге была проведена ампутация на руках и на ногах фигуриста.

По словам Проценко, все необходимые решения по лечению Костомарова принимаются совместно с ним и его семьей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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