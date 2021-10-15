В Москве вручат первую в истории NFT-награду за лучший гол на Евро-2020

В Москве вручат первый в истории NFT-трофей за лучший гол на Евро-2020. Цифровая награда уйдет нападающему сборной Чехии Патрику Шику.

Он забил в ворота Шотландии с расстояния более 45 метров. Это самый дальний мяч в истории чемпионатов Европы.



Награду создал Покрас Лампас. Прототипом стала арт-инсталляция из 432 мячей в футбольной деревне Петербурга. Ее разобрали 27 июня, после чего мячи, покрытые оригинальным орнаментом художника, оцифровали и отправили в 11 городов проведения Евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.