14 сентября, 18:50

События

Экстремальные гонки на квадроциклах прошли в Москве

Экстремальные гонки на квадроциклах прошли в Москве

Не только танки грязи не боятся: профессиональные спортсмены и простые любители квадроциклов собрались на квадротреке "Формула 7", чтобы испытать себя и свою технику в условиях бездорожья. В рамках второго этапа соревнований F7 Challenge их ждали экстремальные трассы на любой вкус – от песчаных дюн и непролазной грязи до крутых подъемов и скоростных прямых.

Состязания прошли в пяти дисциплинах: кросс-кантри (гонка на выносливость по пересеченной местности), грязевое кольцо (трасса со сложными участками), триал (виртуозное прохождение препятствий), трофи-рейд (командный чемпионат Москвы по преодолению бездорожья), а также заезды в грязевой яме.

В мир ревущих моторов погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

