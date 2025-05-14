Этап всероссийских соревнований "Российский азимут" пройдет в Москве 17 мая

Московский этап всероссийских соревнований "Российский азимут" пройдет на ВДНХ 17 мая. Участие в нем примут более полутора тысяч человек. Присоединиться к состязаниям можно бесплатно, для этого необходимо заранее зарегистрироваться.

Всего в столице в этом году пройдет более 170 крупных спортивных мероприятий, рассказал заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

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