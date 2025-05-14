14 мая, 08:00Спорт
Этап всероссийских соревнований "Российский азимут" пройдет в Москве 17 мая
Московский этап всероссийских соревнований "Российский азимут" пройдет на ВДНХ 17 мая. Участие в нем примут более полутора тысяч человек. Присоединиться к состязаниям можно бесплатно, для этого необходимо заранее зарегистрироваться.
Всего в столице в этом году пройдет более 170 крупных спортивных мероприятий, рассказал заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.