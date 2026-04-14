Пожар уничтожил крышу Олимпийского стадиона в Рио-де-Жанейро

В ночь на 14 апреля в Рио‑де‑Жанейро сгорела крыша Олимпийского стадиона. В эти дни там проходит молодежный чемпионат мира по фехтованию, в том числе с участием россиян. К счастью, в момент пожара спортсменов и зрителей на арене не было.

В Нидерландах дисквалифицировали велогонщика Киана Уоттса за удар соперника прямо во время гонки. Инцидент произошел после эмоционального всплеска спортсмена, и решение о бане приняли сразу.

В Эквадоре на футбольном матче произошла семейная потасовка. Супруга болельщика "Барселоны Гуаякиль" напала на его спутницу, с которой он пришел на игру. Стычка произошла на выходе с трибун.

В Сиэтле во время открытия памятника бейсболисту Итиро Сузуки у статуи сломалась бита. Спортсмен присутствовал на церемонии и с юмором отнесся к произошедшему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.