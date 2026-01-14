Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Австралии

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в австралийском городе Аделаида. В двух сетах она уверенно обыграла чешку Марию Боузкову. Теперь спортсменка будет бороться за выход в полуфинал с представительницей Австралии – Майей Джойнт или Айлой Томлянович.

Новый главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо в своем первом обращении к болельщикам пообещал сделать футбольный клуб успешным. Он заявил, что намерен работать вместе с игроками и приложить максимум усилий для достижения результата. Также тренер поблагодарил фанатов за теплый прием.

