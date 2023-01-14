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14 января, 16:25

M24.RU

Москвичам рассказали о работе горнолыжного комплекса "Воробьевы горы"

Москвичам рассказали о работе горнолыжного комплекса "Воробьевы горы"

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14 января для зрителей Москвы онлайн прошла экскурсия по горнолыжному комплексу "Воробьевы горы".

Горнолыжный комплекс на Воробьевых горах – место историческое и уникальное. Первые трассы для катания на лыжах и санках появились здесь более века назад. Жители окрестных деревень приходили сюда с самодельными лыжами.

В 1926 году на Воробьевых горах был построен первый деревянный трамплин, а первые соревнования лыжников прошли в 1927 году. В 1953 году был сооружен лыжный трамплин по проекту инженера Галли и канатно-кресельный подъемник длиной 340 метров. В советские годы здесь проходили все союзные соревнования.
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