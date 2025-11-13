Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 16:40

События

В Москве прошла презентация книги об Александре Овечкине

В Москве прошла презентация книги об Александре Овечкине

Бесплатные тренировки по настольному теннису доступны для всех совершеннолетних москвичей

Телезрительница Москвы 24 показала свою тренировку на улице зимой

Корреспондент Москвы 24 показал, как играет в пинг-понг

Соревнования по самбо прошли в Москве

Чемпионат России по воздушной гимнастике стартует в Москве 17 ноября

Бесплатная тренировка по бегу прошла в "Лужниках"

Спортсмены прислали видео игры в падел в эфир телеканала Москва 24

Юный футболист показал видео своей тренировки в эфире телеканала Москва 24

Фигуристка Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России

13 ноября в редакции "Комсомольской правды" состоялась презентация книги "Звезда по имени Ови. Детство, семья, трагедии, враги и триумфы". Издание, посвященное лучшему снайперу в истории НХЛ, рассказывает не только о профессиональной карьере хоккеиста, но и о том, какой он человек на самом деле, без шлема, клюшки и коньков.

Читателей ждут истории про первые шаги Александра Овечкина на льду, о его первой любви, детях, главных соперниках и трагедиях, которые пришлось пережить спортсмену. Книга описывает весь путь хоккеиста – от обычного парня с окраины Москвы до символа целого поколения. Издание дополнено уникальными фотографиями из семейного архива Александра.

О том, как шла работа над книгой, о феномене Александра Овечкина, хоккейной школе России и традициях воспитания чемпионов в ходе презентации рассказали:

  • автор книги, заместитель главного редактора медиагруппы "Комсомольская правда" Павел Садков;
  • главный редактор и генеральный директор медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова;
  • советский хоккеист, заслуженный тренер России Мисхат Фахрутдинов;
  • советский хоккеист, игрок московского "Динамо" Василий Паюсов;
  • хоккейный обозреватель, биограф Александра Овечкина Павел Лысенков.

Читайте также
спорткультуравидеоМосква онлайн

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика