13 сентября, 10:00

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым до 2029 года

Московский ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым. Футболист останется в клубе до конца сезона 2028–2029. В составе армейцев он провел 192 матча, забил 19 голов и помог команде завоевать два Кубка и один Суперкубок страны.

Положение московского "Спартака" в КХЛ ухудшилось. После поражений клуб занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав два очка в трех играх. Победа "Сочи" над ЦСКА опустила красно-белых на последнее место.

