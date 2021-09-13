Теннисист Медведев назвал победу в US Open подарком жене на годовщину свадьбы

Теннисист Даниил Медведев назвал победу в финале US Open подарком жене на годовщину свадьбы. После матча спортсмен заявил, что во время турнира у него не было времени думать о подарке, и поэтому нужно было обязательно победить.

В финале US Open Медведев одолел главного фаворита турнира Новака Джоковича. Российский теннисист выиграл в трех партиях с одинаковым счетом 6:4.

Даниил стал первым россиянином с 2005 года, который выиграл "мэйджор". За происходящим на корте наблюдало много VIP-болельщиков. На трибунах заметили Бреда Питта, Алека Болдуина, Леонардо Ди Каприо и многих других, в том числе российскую теннисистку Марию Шарапову. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.