Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В Москве в рамках проекта "Мой спортивный район" круглый год проходят бесплатные тренировки. Катки во дворах столицы открыты весь зимний сезон 6 дней в неделю. В четверг, 12 февраля, сеансы массового катания стартуют в 17:30.

Также горожане могут выбрать занятия по лыжному бегу или фитнесу. Ближайшие площадки и расписание тренировок опубликованы на официальном сайте проекта. На ВДНХ в 19:00 начнется бесплатная тренировка по растяжке.

