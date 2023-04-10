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Романа Костомарова готовят к протезированию – СМИ

Романа Костомарова готовят к протезированию – СМИ

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Роман Костомаров готовится к плановому протезированию. Сейчас его показатели в норме. Под контролем врачей фигурист уже начал делать восстановительные упражнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По прогнозам, олимпийский чемпион пробудет в больнице еще два-три месяца. Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. В дальнейшем из-за сепсиса ему ампутировали обе стопы, а позже фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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