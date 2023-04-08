Пригожин попросил Макрона взять под охрану сына главы Русского дома в ЦАР

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану сына главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Письмо предпринимателя публикует его пресс-служба.

Пригожин напомнил, что в декабре прошлого года на Сытого было совершено покушение. Злоумышленники также угрожали убить его сына. При этом сам Сытый, по словам бизнесмена, в борьбу с терроризмом в Африке.

"Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов", – написал Пригожин в письме к французскому лидеру.

16 декабря 2022 года главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому пришла посылка, начиненная взрывчаткой. После открытия она взорвалась. Сытого тяжело ранило, с контузией его доставили в больницу. В МИД РФ случившееся охарактеризовали как теракт.

Внутри посылки находилась фотография главы Русского дома, а также записка. В последней говорилось, что если Россия не уйдет из Африки, то в следующий раз Сытый получит голову своего ребенка.



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