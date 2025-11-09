Настольный теннис стал одним из самых популярных видов спорта у москвичей

Настольный теннис остается одним из самых популярных видов спорта среди москвичей – им занимаются около 100 тысяч жителей столицы. Свои спортивные результаты участники демонстрируют на спартакиаде "Мой спортивный район", где соревнуются детские и взрослые команды со всей Москвы.

Участники турниров делятся боевым настроем и любовью к этому виду спорта, который многие называют своим образом жизни. Многие спортсмены занимаются настольным теннисом с детства и участвуют в соревнованиях регулярно, отмечая, что главное для победы – хорошее настроение и качественная игра.

