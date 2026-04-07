Москвичка приняла участия в ультрамарафоне на 270 километров в Марокко

Москвичка Анастасия Тукмачева участвует в экстремальном ультрамарафоне в Марокко. Дистанция – 270 километров по дюнам и каменистым плато. Участники бегут днем под палящим солнцем, ночью – в холоде, а все необходимое несут в рюкзаках.

Тем временем в Москве открыли беговой сезон забегом "Апрель" в "Лужниках", собравшим почти 7 тысяч участников. Спортивная столица продолжает привлекать все больше активных людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.