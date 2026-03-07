Российский хоккеист Малкин дисквалифицирован после удара клюшкой

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин дисквалифицирован в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он пропустит пять игр регулярного чемпионата и выплатит штраф в размере 160 тысяч долларов.

На 21-й минуте встречи "Питтсбурга" и "Баффало Сэйбрз" россиянин вступил в силовое противостояние с капитаном "Сэйбрза" Расмусом Далином. В ходе стычки Малкин нанес сопернику удар клюшкой в лицо.

