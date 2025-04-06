06 апреля, 12:30Спорт
Массовый забег "Апрель" собрал в Москве профессионалов и новичков
В Москве официально стартовал беговой сезон. В честь Международного дня спорта в "Лужниках" прошел массовый забег "Апрель". Как рассказал директор забега Дмитрий Тарасов, за главный приз боролись и титулованные бегуны, и те, кто впервые решил попробовать свои силы на дистанции.
Несмотря на апрельскую непогоду, участники настраивались позитивно, многие подбирали обувь под непростые погодные условия. Для многих забег стал настоящим спортивным испытанием, а для города – ярким началом сезона уличных активностей.
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