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06 апреля, 12:30

Спорт

Массовый забег "Апрель" собрал в Москве профессионалов и новичков

Массовый забег "Апрель" собрал в Москве профессионалов и новичков

В "Лужниках" прошел массовый забег в честь Дня спорта

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В Москве официально стартовал беговой сезон. В честь Международного дня спорта в "Лужниках" прошел массовый забег "Апрель". Как рассказал директор забега Дмитрий Тарасов, за главный приз боролись и титулованные бегуны, и те, кто впервые решил попробовать свои силы на дистанции.

Несмотря на апрельскую непогоду, участники настраивались позитивно, многие подбирали обувь под непростые погодные условия. Для многих забег стал настоящим спортивным испытанием, а для города – ярким началом сезона уличных активностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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