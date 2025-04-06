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06 апреля, 11:30

Спорт

В "Лужниках" прошел массовый забег в честь Дня спорта

В "Лужниках" прошел массовый забег в честь Дня спорта

В Лужниках прошел первый весенний забег "Апрель"

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В Москве отметили Международный день спорта массовым забегом "Апрель". Маршрут длиной в 5 километров пролег вокруг Олимпийского комплекса "Лужники". Принять участие могли как профессиональные спортсмены, так и начинающие бегуны.

Несмотря на прохладную погоду, на старт вышли сотни человек. Для многих участников забег стал первым шагом к регулярным тренировкам. Атмосфера спортивного праздника ощущалась на всем маршруте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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