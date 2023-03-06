Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года

Международная федерация гимнастики отстранила главу российской федерации Ирину Винер на два года. Ей нельзя будет работать на международных турнирах в качестве тренера, главы делегации или исполнять другие официальные обязанности. Санкции начнут действовать на следующий день после возвращения российских гимнастов на международные соревнования, если это случится в течение пяти лет. Если это произойдет позже, срок отстранения будет уменьшен.

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