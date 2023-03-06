06 марта, 21:15Спорт
Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года
Международная федерация гимнастики отстранила главу российской федерации Ирину Винер на два года. Ей нельзя будет работать на международных турнирах в качестве тренера, главы делегации или исполнять другие официальные обязанности. Санкции начнут действовать на следующий день после возвращения российских гимнастов на международные соревнования, если это случится в течение пяти лет. Если это произойдет позже, срок отстранения будет уменьшен.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.