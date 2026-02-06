Тренировки по катанию на коньках пройдут в олимпийском комплексе "Лужники"

В Москве в рамках проекта "Мой спортивный район" состоятся бесплатные тренировки по катанию на коньках. Мастер-классы проведут в олимпийском комплексе "Лужники".

Кроме того, в бассейне "Арбат" пройдут занятия по плаванию. Такие тренировки способствуют развитию мышечной массы, укреплению опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

А в спорткомплексе "Серебряный" доступны занятия по гребле на байдарках и каноэ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.