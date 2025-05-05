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05 мая, 07:45

Спорт

ХК "Динамо" одержал победу над "Трактором" в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ХК "Динамо" одержал победу над "Трактором" в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Российский бегун Иван Заборский выиграл шестидневный марафон во Франции

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Хоккеисты московского "Динамо" продолжают биться за выход в финал Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Столичный клуб 4 мая одержал победу над челябинским "Трактором". К началу встречи москвичи уступали сопернику в серии 3:0 и были в шаге от вылета из турнира. Пятый матч полуфинальной серии состоится 6 мая в Челябинске.

Россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне "6 дней Франции". За шесть суток спортсмен преодолел более тысячи километров. При этом с самого старта атлет занимал лидирующую позицию и не подпускал конкурентов на дистанцию атаки. В российском Минспорте назвали победу Заборского важнейшим результатом для отечественной легкой атлетики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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