Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как правильно поддерживать физическую форму

Телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, что одних танцев недостаточно, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Для этого важно качать мышцы.

Она добавила, что танцы являются хорошей профилактикой болезней Альцгеймера, Паркинсона, а также деменции.

Большое интервью с Ляйсан Утяшевой выйдет в среду, 4 декабря, в эфире телеканала Москва 24.