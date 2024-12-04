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04 декабря, 14:30

Спорт

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как правильно поддерживать физическую форму

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как правильно поддерживать физическую форму

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Телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, что одних танцев недостаточно, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Для этого важно качать мышцы.

Она добавила, что танцы являются хорошей профилактикой болезней Альцгеймера, Паркинсона, а также деменции.

Большое интервью с Ляйсан Утяшевой выйдет в среду, 4 декабря, в эфире телеканала Москва 24.

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