Российские пловцы прибыли в Москву после чемпионата мира в Сингапуре

Российские пловцы и прыгуны в воду с трамплина прилетели в Москву после выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. До этого в последний раз россияне участвовали в данном соревновании в 2019 году.

В этом году на чемпионате мира российские пловцы и прыгуны в воду с трамплина выступали в нейтральном статусе. В результате они заняли четвертое место в общекомандном зачете, завоевав 18 медалей – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

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