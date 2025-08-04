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04 августа, 23:00

Спорт

Российские спортсмены вернулись в Москву с ЧМ-2025 по водным видам спорта

Российские спортсмены вернулись в Москву с ЧМ-2025 по водным видам спорта

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Российские спортсмены, участвующие на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, вернулись в Москву после окончания соревнований. Рейс с россиянами прилетел в аэропорт Домодедово.

Пловцы из России приняли участие в чемпионате мира в нейтральном статусе. РФ заняла четвертое место в итоговом медальном зачете, завоевав 18 медалей – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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