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ПСЖ официально объявил об уходе Месси

ПСЖ официально объявил об уходе Месси

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Лионель Месси ушел из ФК "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. Об этом официально заявил клуб. Директор ПСЖ Кристоф Гальтье поблагодарил футболиста за огромный вклад и пожелал игроку всего наилучшего.

Месси уже получил новое предложение от клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". Также его пригласил американский "Интер Майами", где ему предлагают четырехлетний контракт с зарплатой 50 миллионов долларов в год.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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