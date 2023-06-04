ПСЖ официально объявил об уходе Месси

Лионель Месси ушел из ФК "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. Об этом официально заявил клуб. Директор ПСЖ Кристоф Гальтье поблагодарил футболиста за огромный вклад и пожелал игроку всего наилучшего.

Месси уже получил новое предложение от клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". Также его пригласил американский "Интер Майами", где ему предлагают четырехлетний контракт с зарплатой 50 миллионов долларов в год.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.