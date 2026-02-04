Бесплатные тренировки по катанию на коньках пройдут в Репинском сквере

Для москвичей, желающих активно провести время, доступны несколько бесплатных спортивных активностей. В рамках проекта "Мой спортивный район" на катке в Репинском сквере пройдут тренировки по катанию на коньках для детей и взрослых.

В парках столицы профессиональные тренеры проведут уроки по бегу на лыжах. Участники смогут освоить базовые навыки, научиться поворачивать и тормозить, а также изучить технику классического хода. Кроме того, на ВДНХ организуют бесплатные занятия по танцевальному фитнесу.

