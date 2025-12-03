Жителям столицы рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в Москве 3 декабря. Активности проводят в рамках проектов "Зима в Москве" и "Мой спортивный район".

На катке в Ховрине состоится мастер-класс по хоккею. Любителей фигурного катания приглашают на площадки в парках "Останкино" и "Митино", а также на ВДНХ.

Организовали и занятия в спортивных комплексах. Москвичам доступны тренировки по плаванию, фитнесу, йоге, настольному теннису и волейболу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.