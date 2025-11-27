Команда "Вашингтон Кэпиталз" поздравила Овечкина с новыми рекордами

Команда хоккеиста Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" грандиозно поздравила его с достижениями, а именно – с 1500-м матчем, проведенным в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также с 900-й шайбой, заброшенной на чемпионатах.

Церемония немного запоздала, так как российский форвард уже увеличил эти показатели. Овечкин отыграл 1 516 матчей и вышел на 23-е место, опередив канадца Стива Айзермана. Также в игре с "Виннипег Джетс" он забил уже 908-й гол.

На разминку перед матчем россиянин прибыл в сопровождении сыновей – Сергея и Ильи. В церемонии уже традиционно приняли участие жена и мама хоккеиста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.