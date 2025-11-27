Форма поиска по сайту

27 ноября, 09:08

Команда "Вашингтон Кэпиталз" поздравила Овечкина с новыми рекордами

Бесплатные занятия по фитнесу пройдут 27 ноября на дворовых площадках Москвы

ФК "Спартак" вышел в полуфинал Кубка России

"Спартак" обыграл "Локомотив" в ответном матче четвертьфинала Кубка России

Российские бальные танцоры вернулись с золотом с чемпионата мира

Москвичам рассказали про игру в шашки

Москвичам рассказали об особенностях конькобежных коньков

Занятия по танцевальному фитнесу пройдут в павильоне на ВДНХ

Московский "Спартак" одержал победу над казанским "Ак Барс" в матче КХЛ

Телезрительница Москвы 24 показала, как села на шпагат

Команда хоккеиста Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" грандиозно поздравила его с достижениями, а именно – с 1500-м матчем, проведенным в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также с 900-й шайбой, заброшенной на чемпионатах.

Церемония немного запоздала, так как российский форвард уже увеличил эти показатели. Овечкин отыграл 1 516 матчей и вышел на 23-е место, опередив канадца Стива Айзермана. Также в игре с "Виннипег Джетс" он забил уже 908-й гол.

На разминку перед матчем россиянин прибыл в сопровождении сыновей – Сергея и Ильи. В церемонии уже традиционно приняли участие жена и мама хоккеиста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

