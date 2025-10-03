Форма поиска по сайту

03 октября, 07:15

Осенний сезон спортивных проектов стартовал в Москве

В Москве стартовал осенний сезон проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Для любителей активного отдыха в Строгинском затоне организовали бесплатные тренировки по серфингу на искусственной волне, где новички могут научиться кататься всего за 15 минут.

Также в рамках проектов проходят занятия по йоге, фитнесу и бегу на 40 площадках по всей столице, включая ВДНХ и технопарк "Сколково". Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Russpass, а тренеры советуют подбирать экипировку по погоде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

